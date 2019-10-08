Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Во вторник, 8 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физике.

В этом году лауреатами премии стали канадский ученый Джеймс Пиблс "за теоретические открытия в области физической космологии" (половина премии), а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды" (вторая половина премии).

Джеймсу "Джиму" Пиблсу 84 года, в настоящее время он является профессором Принстонского университета (США). Мишелю Майору 77 лет, он работает в Женевской обсерватории. Дидье Кело 53 года, он работает в Кэвендишской лаборатории в Великобритании и в Женевском университете в Швейцарии.

9 октября будут названы лауреаты в области химии. 10 октября, после годичного перерыва, будут названы лауреаты Нобелевской премии по литературе. На 11 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины в этом году стали Уильям Келин (Гарвардский университет, США), Питер Рэтклифф (Оксфордский университет, Великобритания) и Грегг Семенца (Гарвардский университет, США) за "открытия того, как клетки реагируют и адаптируются к доступности кислорода". Эти ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 950 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

В прошлом году лауреатами премии в области физики были объявлены Артур Ашкин (США), Жерар Моро (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада). Ашкин получил половину премии "за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах". Моро и Стриклэнд получили вторую половину премии "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".