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В мире

Задержан "каннибал", подозреваемый в убийстве женщины в городе Арамиль

время публикации: 17:00 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати фото
Мужчина, подозреваемый в убийстве и каннибализме, задержан в городе Арамиль

В начале этой недели в городе Арамиль, расположенном в Свердловской области, было найдено тело женщины. При этом неизвестный преступник вырезал у своей жертвы икроножные мышцы. Рядом с трупом были обнаружены хирургические перчатки.

В СМИ появились сообщения о том, что за преступлением стоит неизвестный "каннибал". В городе, население которого составляет около 700 тысяч человек, началась паника. В соцсетях распространялась информация о других жертвах "каннибала".

В пятницу, 8 сентября, издание "Аргументы и факты" сообщило о том, что правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.

Подробностей задержания пока нет, официальных комментариев следственного комитета в интересах расследования также не поступало.

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