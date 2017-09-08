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РЖД: в октябре начнется движение поездов по новой железной дороге в обход Украины

время публикации: 02:04 | последнее обновление: 02:10 блог версия для печати фото
РЖД: в октябре начнется движение поездов по новой железной дороге в обход Украины

В октябре начнется движение грузовых поездов по железнодорожному пути, построенному в обход Украины. Об этом в четверг, 7 сентября, заявил журналистам президент РЖД Олег Белозеров в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС.

"То, что он заработает в течение ближайших полутора месяцев – это точно. Там пойдут прежде всего не пассажирские, а грузовые поезда, потому что они идут вне расписания, а с пассажирскими вопрос нужно будет урегулировать", – сказал Белозеров.

Новая железная дорога Журавка–Миллерово протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На ней построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези, Боченково.

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