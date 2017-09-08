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Умер мультимиллионер и меценат Пьер Берже, бывший муж Ива Сен-Лорана

время публикации: 13:38 | последнее обновление: 13:46 блог версия для печати фото
Пьер Берже в январе 2017 года

В пятницу, 8 сентября, в возрасте 86 лет умер Пьер Берже – известный французский промышленник и меценат, один из основателей дома моды Yves Saint Laurent и муж модельера Ива Сен-Лорана.

Он скончался в своем особняке в городе Сен-Реми-де-Прованс, на юге Франции.

Пьер Берже. Краткая биография

Пьер Берже родился 14 ноября 1930 на острове Олерон в семье учительницы и налогового служащего. Учился в Лицее Эжена Фромантена в Ла-Рошели, а затем отправился в Париж, где подружился с молодым художником Бернаром Бюффе.

В 1958 году Пьер Берже познакомился с Ивом Сен-Лораном. У них завязались романтические отношения, и вместе они в 1961 году открыли дом моды Yves Saint Laurent. Пара рассталась в 1976 году, но они остались друзьями и деловыми партнерами на всю жизнь (Сен-Лоран умер в 2008-м). До 2002 года Берже был генеральным директором Yves Saint Laurent.

Берже был социалистом, основал несколько известных газет и журналов левого толка. Являлся президентом Оперы Бастилии. Был послом доброй воли UNESCO и последовательным защитником прав сексуальных меньшинств.

В течение всей своей жизни Пьер Берже говорил о необходимости толерантного отношения к представителям любых национальных общин. Он в равной степени поддерживал выходцев из арабских стран и евреев во Франции, и в одном из интервью шутя сетовал, что сам он "слишком француз".

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