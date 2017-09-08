8 сентября 2017 г.
последняя новость: 20:38
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:38 Чеченца, погибшего в Киеве, назвали "личным врагом Кадырова"
20:22 В квартире 60-летней женщины обнаружены 130 голодных кошек
19:35 В результате взрыва в Киеве погиб чеченец, воевавший в батальоне имени шейха Мансура
19:16 Правительство России не поддержало законопроект о захоронении Ленина
18:27 Землетрясение в Мексике. Число погибших растет
17:51 Девочка в течение трех суток разучилась говорить, передвигаться и самостоятельно есть
17:29 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
17:00 Задержан "каннибал", подозреваемый в убийстве женщины в городе Арамиль
14:28 Ураган "Ирма" приближается к Флориде, категория опасности снижена до 4-й
13:38 Умер мультимиллионер и меценат Пьер Берже, бывший муж Ива Сен-Лорана
В мире

В квартире 60-летней женщины обнаружены 130 голодных кошек

время публикации: 20:22 | последнее обновление: 20:52 блог версия для печати фото
В квартире 60-летней женщины обнаружены 130 голодных кошек

В парижском районе Монпарнас полиция задержала 60-летнюю женщину, в однокомнатной квартире которой содержались 130 кошек, сообщает Le Parisien.

Сотрудников полиции вызвали соседи женщины, встревоженные запахом, просочившимся на лестничную клетку, а также тем, что из окна ее квартиры был выброшен котенок.

Когда правоохранители прибыли на место с проверкой, хозяйка дома встретила их в лохмотьях и босиком. Из мебели в ее квартире были лишь пустой холодильник и грязный матрас. Женщина была задержана по подозрению в жестоком обращении с животными. После проведения психиатрической экспертизы она была помещена в клинику.

В течение четырех дней зоозащитники эвакуировали из квартиры голодных и грязных кошек. В настоящее время организация по защите прав животных "30 Millions d’amis" ищет 130 желающих "усыновить" 130 несчастных котов.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 февраля 2017 г.
Сотрудница МВД РФ швырнула беременную кошку под колеса автомобиля – на глазах у детей
// NEWSru.co.il // В мире // 18 июля 2013 г.
Мужчина предстанет перед судом за попытку убийства кошки
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 августа 2012 г.
Facebook не дремлет: подросток, игравший с котом, приговорен к домашнему аресту
// NEWSru.co.il // В мире // 9 октября 2011 г.
Украина: защитники животных собирают подписи против "крематория на колесах"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 мая 2011 г.
Женщина держала 30 персидских кошек в 30-метровой квартире. Животных изъяли







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 8 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017