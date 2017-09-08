В квартире 60-летней женщины обнаружены 130 голодных кошек

В парижском районе Монпарнас полиция задержала 60-летнюю женщину, в однокомнатной квартире которой содержались 130 кошек, сообщает Le Parisien.

Сотрудников полиции вызвали соседи женщины, встревоженные запахом, просочившимся на лестничную клетку, а также тем, что из окна ее квартиры был выброшен котенок.

Когда правоохранители прибыли на место с проверкой, хозяйка дома встретила их в лохмотьях и босиком. Из мебели в ее квартире были лишь пустой холодильник и грязный матрас. Женщина была задержана по подозрению в жестоком обращении с животными. После проведения психиатрической экспертизы она была помещена в клинику.

В течение четырех дней зоозащитники эвакуировали из квартиры голодных и грязных кошек. В настоящее время организация по защите прав животных "30 Millions d’amis" ищет 130 желающих "усыновить" 130 несчастных котов.





