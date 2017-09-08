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В мире

В результате взрыва в Киеве пострадала известная модель, в прошлом – лицо фирмы Dior

время публикации: 22:37 | последнее обновление: 22:37 блог версия для печати

В пятницу, 8 сентября, в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и ребенок. По данным МВД Украины, погибший – Тимур Махаури, гражданин Грузии.

Женщина, пострадавшая в результате взрыва, является известной моделью, которая была "лицом Dior", сообщает УНИАН со ссылкой на слова родственницы потерпевшей, давшей интервью телеканалу "Украина".

"Ее зовут Наталья. Это всемирно известная модель. Она была лицом Dior. Я не знаю, на какой она сейчас фамилии. Не буду комментировать", - сказала она журналистам. На уточняющий вопрос, знает ли она имя ребенка, находившегося в машине, женщина ответила: "Шесть лет мальчику. Кажется, зовут Антон".

По словам родственницы, у пострадавшей тяжелая травма правого бедра, повреждена правая рука, оторвана левая пятка, очень повреждены ткани лица.

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Пятница, 8 сентября 2017 г.
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