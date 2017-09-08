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В мире

Хакеры получили доступ к личным данным более 140 миллионов американцев

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 06:07 блог версия для печати фото
Хакеры получили доступ к личным данным более 140 миллионов американцев

Бюро кредитных историй Equifax объявило в четверг, 7 сентября, что в период с мая по июль 2017 года группа хакеров смогла получить доступ к персональным данным 143 миллионов американцев, передает Associated Press.

Компания Equifax, центральный офис которой находится в Атланте, имеет филиалы в десятках стран мира, в том числе в США, Канаде, Бразилии, Великобритании и других странах.

Пресс-служба компании сообщает, что злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на официальном сайте Equifax, получив доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений, пишет РИА Новости.

Кроме того, преступники получили доступ к данным кредитных карт 209 тысяч человек и к документам с персональными данными еще 182 тысяч человек.

Судя по сообщению Equifax, взлом затронул интересы исключительно клиентов из США.

Глава Equifax Ричард Смит принес свои извинения клиентам. В компании обещают, что расследование инцидента, о котором стало известно еще 29 июля, будет закончено в ближайшие недели.

Компания создала веб-сайт equifaxsecurity2017.com, где клиенты могут проверить, была ли украдена их личная информация. Они также могут позвонить по телефону 866-447-7559 для получения дополнительной информации. Компания Experian также предложила бесплатный кредитный мониторинг всем американским в течение года.

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