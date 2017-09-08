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Искусственный интеллект "научился" определять сексуальную ориентацию человека по фотографии

время публикации: 21:35 | последнее обновление: 21:50 блог версия для печати фото
Искусственный интеллект "научился" определять сексуальную ориентацию человека по фотографии

Ученые из Стэндфордского университета установили, что лицо человека содержит гораздо больше информации о его сексуальной ориентации, чем может быть воспринято и интерпретировано человеческим мозгом. Препринт статьи, посвященной этой теме, размещен на сайте PsyArXiv.

Исследователи создали алгоритм, позволяющий определить сексуальную ориентацию человека по чертам лица и временным внешним признакам, таким, как прическа или макияж.

Алгоритм проанализировал 35 326 фотографий, размещенных на одном из сайтов знакомств. В результате, искусственный интеллект правильно определил сексуальную ориентацию в 81% случаев для мужчин и в 74% - для женщин, в том случае, если рассматривал по одной фотографии каждого человека. Если же ему было предложено пять снимков, то точность определения достигала 92% (для мужчин) и 83% (для женщин).

Для сравнения, люди, которым было предложено угадать сексуальную ориентацию человека по фотографии, справлялись с задачей значительно хуже искусственного интеллекта: в случае, если на снимке был изображен мужчина, верных ответов было всего 61%, в случае, если на снимке была женщина – 54%.

Ученые предостерегли от использования созданного ими инструмента для вторжения в личное пространство граждан.



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