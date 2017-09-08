Съемки израильского спутника свидетельствуют о подготовке КНДР к войне

Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала результаты съемок территории Северной Кореи за последние месяцы, свидетельствующие об активно ведущейся Пхеньяном подготовке к конвенциональной войне, сообщает Israel Defense.

На кадрах можно видеть активную подготовку северокорейских ВВС, включая строительство подгорных ангаров для самолетов на авиабазах и фабрик по производству запчастей для самолетов, развернутые системы ПРО и ПВО.

Кроме того, спутник отметил новую активность на ядерном реакторе в Йонбёне и новые пусковые установки для баллистических ракет на авиабазе Вонсан.