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В мире

Съемки израильского спутника свидетельствуют о подготовке КНДР к войне

время публикации: 07:13 | последнее обновление: 07:14 блог версия для печати

Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала результаты съемок территории Северной Кореи за последние месяцы, свидетельствующие об активно ведущейся Пхеньяном подготовке к конвенциональной войне, сообщает Israel Defense.

На кадрах можно видеть активную подготовку северокорейских ВВС, включая строительство подгорных ангаров для самолетов на авиабазах и фабрик по производству запчастей для самолетов, развернутые системы ПРО и ПВО.

Кроме того, спутник отметил новую активность на ядерном реакторе в Йонбёне и новые пусковые установки для баллистических ракет на авиабазе Вонсан.

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