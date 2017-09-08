Ураган "Ирма": трое погибших на Американских Виргинских островах

На Американских Виргинских островах в результате урагана "Ирма" погибли четыре человека, сообщил в четверг, 7 сентября, представитель местных властей.

Как передает информационное агентство Reuters, причинен многим ущерб зданиям, в том числе больнице.

Президент США Дональд Трамп в связи с ураганом объявил чрезвычайное положение на островах. По его словам, "Ирма" более разрушителен, чем "Харви", обрушившийся на южные штаты США.

Трамп заверил соотечественников, что власти штата Флорида готовы к приходу урагана. "Ирма" бушует, но у нас есть прекрасные команды, состоящие из талантливых и смелых людей, которые уже действуют и готовы помочь. Будьте осторожны! Берегите себя!" – написал президент на своей странице в социальной сети Twitter.

Согласно прогнозам, "Ирма" достигнет южного побережья Флориды утром в воскресенье, 10 сентября.

Ранее сообщалось об одиннадцати жертвах урагана на острове Сен-Мартен и трех – в Пуэрто-Рико.