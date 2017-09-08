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Штат Флорида готовится к атаке урагана "Ирма"

время публикации: 22:05 | последнее обновление: 22:11 блог версия для печати фото
Штат Флорида готовится к атаке урагана "Ирма"

Власти Флориды готовятся встретить ураган "Ирма", который, по прогнозам, достигнет побережья штата к воскресенью, 10 сентября, сообщает NBCnews.

Губернатор штата Рик Скотт призвал жителей округа Майами-Дейд покинуть свои дома: по приблизительным подсчетам, в зоне эвакуации оказались более полумиллиона человек. Губернатор подчеркнул, что ради собственной безопасности людям надлежит эвакуироваться и напомнил, что "Ирма" уже разрушила множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда, где погибли не менее 13 человек, более 100 получили ранения и травмы.

Мэр Майами-Дейд Карлос Гименес пообещал, что к вечеру пятницы в округе откроются 43 приюта, рассчитанные на 100 тысяч человек.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США в пятницу, 8 сентября, понизил с максимальной пятой до четвертой (по шкале Саффира-Симпсона) категорию опасности урагана "Ирма", приближающегося к побережью штата Флорида. Снижение категории опасности означает, что потенциальный ущерб во Флориде и Джорджии в результате этого урагана может быть огромным, но не катастрофическим.

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