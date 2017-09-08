Ураган "Ирма" приближается к Флориде, категория опасности снижена до 4-й

Национальный центр по наблюдению за ураганами США в пятницу, 8 сентября, понизил с максимальной пятой до четвертой (по шкале Саффира-Симпсона) категорию опасности урагана "Ирма", приближающегося к побережью штата Флорида.

В настоящее время "Ирма" движется вдоль северо-восточной части Багамских островов. Скорость ветра в центре урагана достигает 70 метров в секунду.

Ожидается, что ураган "Ирма" достигнет побережья Флориды к воскресенью, 10 сентября, а в понедельник достигнет и побережья Джорджии.

По оценке специалистов, "Ирма" представляет собой один из самых мощных ураганов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. В результате этого урагана уже было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда. Погибли не менее 13 человек, более 100 получили ранения и травмы.

Снижение категории опасности с пятой до четвертой означает, что потенциальный ущерб во Флориде и Джорджии в результате этого урагана может быть огромным, но не катастрофическим.