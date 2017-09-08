Девочка в течение трех суток разучилась говорить, передвигаться и самостоятельно есть

Последние полгода 11-летняя Кейси Смит из Кардиффа страдает заболеванием, которое врачи не могут диагностировать. По словам ее матери, 30-летней Эмили, в феврале этого года речь Кейси внезапно стала невнятной и в течение 72 часов состояние девочки стремительно ухудшалось.

В настоящее время Кейси не может говорить, читать и писать, не может самостоятельно есть, передвигаться и ходить в туалет. Попытки родных общаться с ней вызывают у девочки вспышки агрессии. Эмили Смит, которая оставила работу, чтобы ухаживать за дочерью, призналась, что, по ее мнению, "родные и друзья перестали существовать для Кейси".

Родители Кейси надеются на то, что диагноз девочке сумеют поставить специалисты лондонской клиники Great Ormond Street Hospital, однако, согласно списку ожидания, очередь семьи Смит подойдет лишь через шесть месяцев, пишет Daily Mail.