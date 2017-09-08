Чеченца, погибшего в Киеве, назвали "личным врагом Кадырова"

В пятницу, 8 сентября, в Киеве, между улицами Бассейной и Большой Васильковской, около 18:10, взорвался автомобиль.

В результате взрыва погиб мужчина, сидевший на пассажирском месте. Кроме того, тяжелое ранение получила женщина, находившаяся за рулем. Ребенок, также находившийся в машине, не пострадал.

МВД Украины сообщил, что погибшим является Тимур Махаури, гражданин Грузии.

"Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами. Он также задерживался и привлекался к ответственности в этом году в Украине, но заключил сделку со следствием и получил условный срок за преступление. Он обвинялся, если не ошибаюсь, за незаконное хранение оружия. В суде в соответствии с соглашением со следствием признал свою вину, получил 5 лет с 3 годами отсрочки. Тогда при нем было изъято удостоверение, в котором было написано, что он был бойцом батальона шейха Мансура", - рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Интервью телеканалу "112 Украина" дал также "сослуживец погибшего", Тимерхан Манаев, который назвал Махаури "личным врагом Кадырова".

"Это Тимур Махаури. Он находился в нашем батальоне имени Джохара Дудаева. Он активно принимал участие еще в чеченской войне, его Кадыров называет своим личным врагом. За ним давно охотились. Скорее всего, это и есть их след", - сказал Тимерхан Манаев.