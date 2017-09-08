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В мире

Правительство России не поддержало законопроект о захоронении Ленина

время публикации: 19:16 | последнее обновление: 19:32 блог версия для печати фото
Правительство России не поддержало законопроект о захоронении Ленина

Правительство России не поддержало законопроект о захоронении Владимира Ленина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение кабинета министров.

Ранее группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о захоронении останков Ленина. Под документом поставили подписи и три депутата-единоросса: Евгений Марченко, Александр Брыксин и Виталий Бахметьев.

Авторы законопроекта полагали, что проект должен "создать правовое поле" для последующего перезахоронения не только Ленина, но и других исторических деятелей.

В заключении кабинета министров отмечается, что данная инициатива потребует дополнительных расходов из бюджета, однако в законопроекте не указаны источники финансирования этих расходов.



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