Мощнейшее за 100 лет землетрясение в Мексике: на побережье идет цунами, число жертв растет

На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,2-8,4. По данным американского геологического центра, эпицентр землетрясения располагался на глубине 33 километра в 107 километрах от города Мапастепек в штате Чиапас.

На Тихоокеанском побережье страны была объявлена угроза цунами высотой до 3 метров. В настоящее время подтверждено, что на мексиканское побережье идет цунами высотой не менее 1 метра. Предупреждения о цунами публикуют также власти Гватемалы, Панамы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Гондураса и Эквадора.

В зоне, где ощущалось землетрясение, проживают более 90 миллионов человек. Зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,1.

На данный момент известно о не менее семи погибших и десятках пострадавших.

Но очевидно, что жертв будет значительно больше. Поступают сведения о том, что в городе Оахака обрушился отель, множество домов разрушены в Чьяпасе.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал сегодняшнее землетрясение самым мощным за последние 100 лет.

Самое разрушительное землетрясение в Мексике за последние десятилетия произошло 19-20 сентября 1985 года. Его магнитуда достигала 8,1. Тогда в Мехико и окрестностях погибли около 25.000 человек.