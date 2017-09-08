Мощное землетрясение в Мексике: на Тихоокеанском побережье объявлено предупреждение о цунами

На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,2-8,4. По данным американского геологического центра, эпицентр землетрясения располагался на глубине 33 километра в 107 километрах от города Мапастепек в штате Чиапас.

На Тихоокеанском побережье страны объявлена угроза цунами высотой до 3 метров.

В зоне, где ощущалось землетрясение, проживают более 90 миллионов человек.

Через час после землетрясения начали поступать сообщения о жертвах. На данный момент известно о не менее пяти погибших (в их числе двое детей) и десятках пострадавших.

Самое разрушительное землетрясение в Мексике за последние десятилетия произошло 19-20 сентября 1985 года. Его магнитуда достигала 8,1. Тогда в Мехико и окрестностях погибли около 25.000 человек.