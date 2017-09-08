Землетрясение в Мексике. Число погибших растет

В пятницу, 8 сентября, на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,2-8,4. По данным американского геологического центра, эпицентр землетрясения располагался на глубине 33 километра в 107 километрах от города Мапастепек в штате Чьяпас.

Спустя шесть часов после землетрясения мексиканские СМИ сообщили о тридцати двух погибших. По данным местных СМИ, среди них, по меньшей мере, двое детей, один из которых скончался в детской больнице, когда в результате отключения электричества перестал работать аппарат для вентиляции легких.

По мнению спасателей и местных властей, число жертв будет расти. В настоящее время сообщается о сотнях пострадавших.

Около двух миллионов зданий остались без электричества в первые часы после землетрясения, однако к вечеру электроэнергия была возвращена в 74% домов. В пострадавших от землетрясения районах уже сейчас ощущается нехватка питьевой воды, запаса которой, по данным местных властей, хватит на 36-48 часов.

В городе Оахака обрушился отель: предположительно, под завалами могли оказаться четыре человека. В штате Чьяпас разрушено множество строений.

На Тихоокеанском побережье страны была объявлена угроза цунами высотой до 3 метров. В настоящее время подтверждено, что на мексиканское побережье идет цунами высотой не менее 1 метра. Предупреждения о цунами публикуют также власти Гватемалы, Панамы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Гондураса и Эквадора.

В зоне, где ощущалось землетрясение, проживают более 90 миллионов человек. Зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,1.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал сегодняшнее землетрясение самым мощным за последние 100 лет.

В ближайшее воскресенье, 10 сентября, премьер-министр Израиля отправится с рабочим визитом в Латинскую Америку. Биньямин Нетаниягу посетит Аргентину, Колумбию и Мексику. Однако пока нет никаких данных о том, будут ли внесены в программу визита какие-либо изменения, связанные с ситуацией в Мексике.





