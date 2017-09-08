8 сентября 2017 г.
последняя новость: 19:35
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:35 В центре Киева взорвался автомобиль; один человек погиб
19:16 Правительство России не поддержало законопроект о захоронении Ленина
18:27 Землетрясение в Мексике. Число погибших растет
17:51 Девочка в течение трех суток разучилась говорить, передвигаться и самостоятельно есть
17:29 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
17:00 Задержан "каннибал", подозреваемый в убийстве женщины в городе Арамиль
14:28 Ураган "Ирма" приближается к Флориде, категория опасности снижена до 4-й
13:38 Умер мультимиллионер и меценат Пьер Берже, бывший муж Ива Сен-Лорана
12:36 Мощнейшее за 100 лет землетрясение в Мексике: на побережье идет цунами, число жертв растет
08:59 Мощное землетрясение в Мексике: на Тихоокеанском побережье объявлено предупреждение о цунами
В мире

Землетрясение в Мексике. Число погибших растет

время публикации: 18:27 | последнее обновление: 19:08 блог версия для печати фото
Землетрясение в Мексике
Последствия землетрясения в Мексике (архив)
Землетрясение в Мексике

В пятницу, 8 сентября, на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,2-8,4. По данным американского геологического центра, эпицентр землетрясения располагался на глубине 33 километра в 107 километрах от города Мапастепек в штате Чьяпас.

Спустя шесть часов после землетрясения мексиканские СМИ сообщили о тридцати двух погибших. По данным местных СМИ, среди них, по меньшей мере, двое детей, один из которых скончался в детской больнице, когда в результате отключения электричества перестал работать аппарат для вентиляции легких.

По мнению спасателей и местных властей, число жертв будет расти. В настоящее время сообщается о сотнях пострадавших.

Около двух миллионов зданий остались без электричества в первые часы после землетрясения, однако к вечеру электроэнергия была возвращена в 74% домов. В пострадавших от землетрясения районах уже сейчас ощущается нехватка питьевой воды, запаса которой, по данным местных властей, хватит на 36-48 часов.

В городе Оахака обрушился отель: предположительно, под завалами могли оказаться четыре человека. В штате Чьяпас разрушено множество строений.

На Тихоокеанском побережье страны была объявлена угроза цунами высотой до 3 метров. В настоящее время подтверждено, что на мексиканское побережье идет цунами высотой не менее 1 метра. Предупреждения о цунами публикуют также власти Гватемалы, Панамы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Гондураса и Эквадора.

В зоне, где ощущалось землетрясение, проживают более 90 миллионов человек. Зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,1.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал сегодняшнее землетрясение самым мощным за последние 100 лет.

В ближайшее воскресенье, 10 сентября, премьер-министр Израиля отправится с рабочим визитом в Латинскую Америку. Биньямин Нетаниягу посетит Аргентину, Колумбию и Мексику. Однако пока нет никаких данных о том, будут ли внесены в программу визита какие-либо изменения, связанные с ситуацией в Мексике.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 сентября 2017 г.
Мощнейшее за 100 лет землетрясение в Мексике: на побережье идет цунами, число жертв растет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 сентября 2017 г.
МИД Израиля: все официальные посланники в Мексике и их семьи не пострадали
// NEWSru.co.il // В мире // 8 сентября 2017 г.
Мощное землетрясение в Мексике: на Тихоокеанском побережье объявлено предупреждение о цунами







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 8 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017