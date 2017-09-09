В Минске прошла акция оппозиции под лозунгом "Россия, иди домой!"

В Минске прошла несанкционированная акция оппозиции "За мирную Беларусь" против военных учений России и Белоруссии "Запад-2017". Об этом сообщает портал tut.by.

В акции приняли участие более 100 человек, в том числе оппозиционные политики и активисты. Колонна с флагом и лозунгами "Расея, iдзi дамоў!" дошла до Дворца профсоюзов, где состоялся митинг. Митингующие выступали против того, чтобы Белоруссию "втягивали в противостояние" между Россией и Украиной.

По данным сайта "Хартия-97", в акции приняли участие около 500 человек. Единогласно была принята резолюция, в которой говорится: "Мы, патриоты Беларуси, выражаем свой протест против втягивания нашей страны в военное противостояние России против Украины и блока НАТО".

Учения "Запад-2017" пройдут на полигонах Беларуси, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях РФ с 14 по 20 сентября. Главная цель учений – отработка вопросов подготовки и применения сил в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. К участию в учениях привлекут 12,7 тысяч военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 250 танков, 10 кораблей и около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.