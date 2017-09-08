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Мемориальная доска Борису Немцову в центре Москвы будет демонтирована

время публикации: 04:11 | последнее обновление: 04:13 блог версия для печати фото
Мемориальная доска Борису Немцову в центре Москвы будет демонтирована

Мемориальная доска Борису Немцову, которая была установлена на стене дома на Малой Ордынке в Москве, в котором он проживал, незаконна и подлежит демонтажу. Об этом в четверг, 7 сентября, заявили РИА Новости в департаменте культурного наследия российской столицы.

"По информации Москомнаследия, никаких документов, необходимых для размещения памятной таблички на доме, в котором проживал Борис Немцов, на согласование не поступало", – сказал собеседник агентства.

По словам представителя ведомства, мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после свершившегося исторического события или кончины увековечиваемого лица. "В случае ходатайств об установке мемориальных досок на зданиях организаций – по решению комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры не ранее, чем через 2 года после свершившегося исторического события или кончины увековечиваемого лица", – отметил он.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

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