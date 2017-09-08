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Взрыв на полигоне в Ленинградской области: один погибший, пятеро раненых

время публикации: 01:26 | последнее обновление: 01:28 блог версия для печати фото
Взрыв на полигоне в Ленинградской области: один погибший, пятеро раненых

В результате взрыва на полигоне в Ленинградской области погиб военнослужащий, еще пятеро получили ранения.

Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа, инцидент произошел в четверг, 7 сентября, во время плановых танковых стрельб.

"Один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения", – цитирует сообщение РИА Новости.

Пострадавшие госпитализированы.

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