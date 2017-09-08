Финалист "Битвы экстрасенсов" попал в больницу после нападения собак

Финалист популярного телешоу "Битва экстрасенсов" Зираддин Рзаев пострадал от укусов соседских собак, которых выгуливали без поводков и намордников.

Как сообщает Life.ru, мужчина получил глубокие раны на руках и ногах. Его доставили в больницу, чтобы наложить швы и сделать уколы.

"Меня укусила соседская собака, она какая-то сумасшедшая, гуляла без поводка и намордника. Я гулял со своей собакой – ротвейлером. Соседские дворняги напали на него. Они искусали мои руки и ноги, теперь мне будут накладывать швы. Мой ротвейлер тоже пострадал", – рассказал экстрасенс порталу Super.

"Я буду подавать в суд на соседку и требовать, чтобы она выгуливала собак только на поводке и в наморднике", – добавил Рзаев.