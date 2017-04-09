Названо имя стокгольмского террориста: уроженец Самарканда Рахмат Акилов

Шведские СМИ обнародовали имя террориста из Стокгольма: это 39-летний уроженец Самарканда Рахмат Акилов, сообщает в воскресенье, 9 апреля, газета Expressen.

В публикации приведено фото человека с таким же именем из социальной сети "ВКонтакте" – аккаунт, впрочем, почти пуст. Имя Акилова накануне называлось также в частных блогах – например, в Snaphanen.dk.

Expressen сообщает, что Акилов в 2014 году пытался получить вид на жительство, в июне 2016 года ему отказали, 24 февраля этого года он был объявлен в розыск как укрывающийся от депортации. Он выехал с квартиры, где был зарегистрирован, и иммиграционные службы не смогли его найти.

Ранее в воскресенье шведские правоохранители подтвердили, что задержанный симпатизирует экстремистским организациям – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения") - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни". В Швеции она действует с 2012 года.