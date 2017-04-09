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В мире

В Барселоне во время попытки ограбления убит турист из Израиля

время публикации: 18:21 | последнее обновление: 18:21 блог версия для печати

По информации сайта "Мако", в Барселоне во время попытки ограбления был убит турист из Израиля.

Согласно информации, опубликованной на сайте Maariv, израильтянин находился в отпуске в Испании вместе с семьей. Он стал свидетелем того, как неизвестные люди пытаются вытащить из багажника автомобиля его чемоданы. Мужчина попытался помешать преступникам. Во время драки израильтянин упал. Врачи "скорой" констатировали его смерть.

Полиция Мадрида сообщает, что расследуется обстоятельства, при которых наступила смерть иностранного гражданина.

МИД Израиля сообщил, что сотрудники консульства в Мадриде занимаются организацией доставки тела на родину.

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