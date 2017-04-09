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В мире

СМИ: в Чечне действуют как минимум две секретные тюрьмы для геев

время публикации: 11:35 | последнее обновление: 11:39 блог версия для печати

Как минимум в двух чеченских населенных пунктах (в городе Аргун и в селе Цоци-Юрт) есть секретные тюрьмы, в которые с декабря 2017 года власти Чечни начали помещать гомосексуалов, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источник в чеченской ЛГБТ-общине.

Источники "Радио Свобода" подтвердили ранее появившиеся сообщения о массовых задержаниях геев в Чечне, а также об издевательствах и пытках, которым подвергаются гомосексуалы, брошенные в чеченские тюрьмы без суда и следствия.

Собеседники СМИ также рассказали, что при задержании у них отбирали телефоны, по которым выявлялись контакты задержанных. Это приводило к последующим задержаниям знакомых, которые могли не иметь отношения к ЛГБТ-общине.

Ранее "Новая газета" писала, что речь идет о задержании более ста мужчин. Также известны имена троих погибших, однако источники (в МВД, в администрации главы республики, в УФСБ по Чечне, в прокуратуре Чечни, а также местные ЛГБТ-активисты) утверждают, что жертв намного больше.

Задержания проводятся в различных населенных пунктах, не только в Грозном. Среди задержанных — представители чеченского муфтията, включая известных, влиятельных и близких к главе республики религиозных деятелей, а также двое известных чеченских телеведущих. При этом семье достаточно сообщить о причине задержания, и родственники не будут обращаться с жалобами в официальные инстанции, а факты задержания и даже убийства своих близких будут тщательно скрывать.

Известно, что некоторых задержанных отпускают за "недоказанностью". Однако и в этом случае им грозит опасность оказаться жертвой "убийства чести", организованного родственниками.



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