MI5 следила за Эдуардом VIII, которого подозревали в сговоре с Гитлером

Король Великобритании Георг VI поручил сотрудникам контрразведки MI5 следить за его старшим братом, Эдуардом VIII, которого подозревал в сговоре с нацистами и передаче секретной информации Германии.

Об этом пишет в воскресенье, 9 апреля, британская газета Еxpress со ссылкой на архивы, открытые спустя 80 лет после описываемых событий.

В 1936 году Эдуард отрекся от престола ради женитьбы на своей любовнице – американке Уоллис Симпсон. Уже в следующем году супруги посетили Германию, вопреки воле британского правительства и короля Георга, занявшего трон – и были очарованы вождем нацистов Адольфом Гитлером, говорится в этой статье.

Рассекреченные архивные документы свидетельствуют о том, что глава правительства Великобритании сэр Уинстон Черчилль пришел в ярость, узнав, что герцог и герцогиня Виндзорские пытались уговорить влиятельных американских политиков воздействовать на президента США Франклина Делано Рузвельта и убедить его воздержаться от вступления во Вторую мировую войну.

Ряд видных британских историков полагают, что если бы немецкие войска вторглись в Соединенное Королевство, то вернули бы Эдуарда на трон и использовали его как марионетку.

В 1939 году Эдвард и его супруга переехали во Францию, однако перед самой войной вернулись в Великобританию, где находились под неусыпным наблюдением MI5. В это воскресенье британский телеканал Channel Four покажет фильм под названием Spying On The Royals, где рассказывается о том, как ФБР прослушивало разговоры этой пары – по просьбе британских коллег. Спецслужбы также подкупили охранника герцогов Виндзорских, который сообщал обо всем, что казалось ему подозрительным в поведении монархов. В одном из отчетов он назвал Эдуарда и его супругу "настоящей пятой колонной".

В 1940 году Эдуард получил пост губернатора Багамских островов, куда он был отправлен с целью держать монарха-изгоя подальше от войны в Европе.

Профессор Олдрич, который проводил исследование совместно с историком Рори Кормаком, сообщил, что глава ФБР Эдвард Гувер описывал миссис Симпсон как "яростную немку", и опасался, что она посылает секретные сообщения немецким дипломатам в Нью-Йорке, отправляя их вместе с одеждой, якобы предназначенной для химчистки.