В Индии телеведущая прочитала новость о гибели мужа в прямом эфире

Ведущая индийского телеканала IBC24 Суприт Каур в ходе выпуска новостей получила срочное сообщение о ДТП с несколькими жертвами. Зачитывая новость, женщина поняла, что речь идет об автомобиле ее мужа, сообщает The Times of India.

Корреспондент канала, включившийся в эфир по телефону, не сообщил имена жертв аварии, однако марка машины и место, где произошло ДТП, дало Каур понять, что среди погибших может быть ее муж.

Суприт Каур довела эфир до конца и только тогда перезвонила корреспонденту, который подтвердил ее опасения.