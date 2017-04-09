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В Индии телеведущая прочитала новость о гибели мужа в прямом эфире

время публикации: 11:12 | последнее обновление: 11:12 блог версия для печати фото
В Индии телеведущая прочитала новость о гибели мужа в прямом эфире

Ведущая индийского телеканала IBC24 Суприт Каур в ходе выпуска новостей получила срочное сообщение о ДТП с несколькими жертвами. Зачитывая новость, женщина поняла, что речь идет об автомобиле ее мужа, сообщает The Times of India.

Корреспондент канала, включившийся в эфир по телефону, не сообщил имена жертв аварии, однако марка машины и место, где произошло ДТП, дало Каур понять, что среди погибших может быть ее муж.

Суприт Каур довела эфир до конца и только тогда перезвонила корреспонденту, который подтвердил ее опасения.

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