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В мире

Протесты в Индии: трое убитых

время публикации: 11:52 | последнее обновление: 11:52 блог версия для печати

В результате столкновений между полицией и демонстрантами, призывающими бойкотировать выборы в Сринагаре, столице индийского штата Джамму и Кашмир, три человека были убиты и более десяти получили ранения, сообщает Reuters.

К бойкоту выборов в нижнюю палату парламента жителей региона призвали сепаратисты, выступающие за независимость штата или присоединение к Пакистану.

В связи с выступлениями сепаратистов местная полиция усилила меры безопасности на избирательных участках, однако в некоторых точках возникли беспорядки, и полиции пришлось применить сначала слезоточивый газ, а потом открыть огонь по демонстрантам, бросавшим в силовиков камни и бутылки.

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