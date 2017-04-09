Протесты в Индии: трое убитых

В результате столкновений между полицией и демонстрантами, призывающими бойкотировать выборы в Сринагаре, столице индийского штата Джамму и Кашмир, три человека были убиты и более десяти получили ранения, сообщает Reuters.

К бойкоту выборов в нижнюю палату парламента жителей региона призвали сепаратисты, выступающие за независимость штата или присоединение к Пакистану.

В связи с выступлениями сепаратистов местная полиция усилила меры безопасности на избирательных участках, однако в некоторых точках возникли беспорядки, и полиции пришлось применить сначала слезоточивый газ, а потом открыть огонь по демонстрантам, бросавшим в силовиков камни и бутылки.