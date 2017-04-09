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В мире

МИД РФ комментирует демарш Джонсона: "Москве диалог с Лондоном нужен не больше, чем ему"

время публикации: 14:03 | последнее обновление: 14:03 блог версия для печати фото
Борис Джонсон

Отмена визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Россию свидетельствует о непонимании либо незнании происходящего в Сирии, однако Москве диалог с Лондоном нужен не больше, чем ему самому, заявляет МИД РФ.

"Судя по заявлениям Бориса Джонсона, в настоящее время у него иные приоритеты, а именно – обсуждение с партнерами по "семерке" ситуации в Сирии и "российской поддержки режима Башара Асада". Налицо фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также предназначения дипломатии в принципе", – говорится в заявлении, опубликованном 9 апреля на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Накануне стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Москву, запланированный на 10 апреля.В его официальном заявлении говорится: "События в Сирии в корне изменили ситуацию. Сегодня мне важно продолжение контактов с США накануне встречи G7, которая состоится 10-11 апреля".

Британский МИД осуждает Россию за поддержку, оказываемую ею режиму Асада. "Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического урегулирования в Сирии, призываем работать вместе с другими представителями международного сообщества, чтобы гарантировать, что события последней недели никогда не повторятся", - говорится в заявлении.

Отметим, что накануне Великобритания, в лице своего представителя в ООН Мэтью Райкрофта, также раскритиковала Россию за поддержку, оказываемую ею президенту Асаду.

"Россия дала Асаду все, о чем он только мог мечтать. Без России, семь раз наложившей вето на решения Совета Безопасности, Асад сейчас столкнулся бы с серьезными и справедливыми санкциями", – заметил посол Великобритании при ООН, подчеркнув, что в ответ на такую поддержку Сирия игнорирует просьбы России о прекращении огня и начале мирного процесса.

"Сегодня Россия унижена своей неспособностью приструнить диктатора-марионетку, поддерживаемого ею, "Хизбаллой" и Ираном", – сказал Райкрофт.

МИД РФ отмечает, что в ходе визита Джонсона планировалось провести "обстоятельный и откровенный разговор по всему комплексу международных проблем", а также обсудить отношения Москвы и Лондона, "по сути загнанные британской стороной в тупик", пишет информационное агентство ТАСС.

"Решение об отмене поездки Бориса Джонсона в Москву лишний раз подтверждает сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые по большинству актуальных проблем современности не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел, оставаясь "в тени" своих стратегических партнеров. Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому" – подчеркнули в министерстве.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 апреля 2017 г.
Министр иностранных дел Великобритании отменил визит в Москву







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