США направили флот к берегам Корейского полуострова

Ударная группировка американского флота во главе с авианосцем "Карл Винсон" получила приказ отправиться от берегов Сингапура в западную часть Тихого океана к Корейскому полуострову, сообщает Reuters.

Ссылаясь на источники в Пентагоне, информационное агентство передает, что военное присутствие США у берегов Кореи связано с растущими опасениями по поводу гонки вооружений КНДР.

Ранее в этом месяце армия КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета была запущена утром в среду, 5 апреля, с восточного побережья КНДР, из района портового города Синпхо (провинция Хамгён-Намдо). Она пролетела около 60 км.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы действовать в одиночку, чтобы предотвратить ядерную угрозу, исходящую от Пхеньяна.





