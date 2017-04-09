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В мире

США направили флот к берегам Корейского полуострова

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:46 блог версия для печати фото
Авианосец "Карл Винсон"

Ударная группировка американского флота во главе с авианосцем "Карл Винсон" получила приказ отправиться от берегов Сингапура в западную часть Тихого океана к Корейскому полуострову, сообщает Reuters.

Ссылаясь на источники в Пентагоне, информационное агентство передает, что военное присутствие США у берегов Кореи связано с растущими опасениями по поводу гонки вооружений КНДР.

Ранее в этом месяце армия КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета была запущена утром в среду, 5 апреля, с восточного побережья КНДР, из района портового города Синпхо (провинция Хамгён-Намдо). Она пролетела около 60 км.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы действовать в одиночку, чтобы предотвратить ядерную угрозу, исходящую от Пхеньяна.



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