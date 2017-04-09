Вождь нацистов Гитлер снимал квартиру у еврея – отношения были хорошие

Пауль Хозер, немецкий историк и политолог, утверждает, что вождь нацистов Адольф Гитлер в 20-х годах прошлого столетия арендовал квартиру у мюнхенского еврея по имени Хюго Эрлангер. Статью об этом Хозер опубликовал в научном журнале, издаваемом ежеквартально Институтом современной истории (VfZ).

Об этом пишет в воскресенье, 9 апреля, издание Times of Israel.

Дом, в котором снимал квартиру Гитлер, находился в Мюнхене – он располагался в районе Альтштадт-Леэль по улице Тирштрассе,41. Вождь нацистов проживал там с 1920-го по 1929 год.

В этот период Гитлер провел год в тюрьме "Ландсберг". К лишению свободы он был приговорен за причастность к заговору, вошедшему в историю под названием "Пивной путч" – неудачную попытку захвата государственной власти, предпринятую Национал-социалистической рабочей партией во главе с Гитлером и генералом Людендорфом 9 ноября 1923 года.

Издание Der Spiegel, также опубликовавшее эту статью, уточняет, что Гитлер относился к своему "лендлорду" с уважением, и отношения были хорошими, однако в 1934 году Эрлангер потерял дом в связи с долгами по ипотеке. В 1949 году, выжив в Холокосте, он восстановил свои права на эту жилплощадь.