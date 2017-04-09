9 апреля 2017 г.
последняя новость: 19:49
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:49 Постпред США в ООН: Трамп обсудит введение новых санкций против России и Ирана
19:31 В Норвегии задержан россиянин, подозреваемый в закладке бомбы
18:53 Вождь нацистов Гитлер снимал квартиру у еврея – отношения были хорошие
18:26 Названо имя стокгольмского террориста: уроженец Самарканда Рахмат Акилов
18:21 В Барселоне во время попытки ограбления убит турист из Израиля
17:44 MI5 следила за Эдуардом VIII, которого подозревали в сговоре с Гитлером
16:56 Теракт в Могадишо: погибли не менее 15 человек
16:03 Террористу из Стокгольма грозила депортация, и он "ушел в подполье"
15:53 Убийство Сары Халими в Париже: две тысячи французских евреев вышли на "белый марш"
15:28 Дело Мадлен Маккен: детектив не исключает, что девочку "держат в подземелье"
В мире

Вождь нацистов Гитлер снимал квартиру у еврея – отношения были хорошие

время публикации: 18:53 | последнее обновление: 18:57 блог версия для печати фото
Адольф Гитлер

Пауль Хозер, немецкий историк и политолог, утверждает, что вождь нацистов Адольф Гитлер в 20-х годах прошлого столетия арендовал квартиру у мюнхенского еврея по имени Хюго Эрлангер. Статью об этом Хозер опубликовал в научном журнале, издаваемом ежеквартально Институтом современной истории (VfZ).

Об этом пишет в воскресенье, 9 апреля, издание Times of Israel.

Дом, в котором снимал квартиру Гитлер, находился в Мюнхене – он располагался в районе Альтштадт-Леэль по улице Тирштрассе,41. Вождь нацистов проживал там с 1920-го по 1929 год.

В этот период Гитлер провел год в тюрьме "Ландсберг". К лишению свободы он был приговорен за причастность к заговору, вошедшему в историю под названием "Пивной путч" – неудачную попытку захвата государственной власти, предпринятую Национал-социалистической рабочей партией во главе с Гитлером и генералом Людендорфом 9 ноября 1923 года.

Издание Der Spiegel, также опубликовавшее эту статью, уточняет, что Гитлер относился к своему "лендлорду" с уважением, и отношения были хорошими, однако в 1934 году Эрлангер потерял дом в связи с долгами по ипотеке. В 1949 году, выжив в Холокосте, он восстановил свои права на эту жилплощадь.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017