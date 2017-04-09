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В мире

Марин Ле Пен заявила, что Франция не отвечает за аресты евреев во время Второй мировой войны

время публикации: 22:11 | последнее обновление: 22:43 блог версия для печати фото
Марин Ле Пен заявила, что Франция не отвечает за аресты евреев во время Второй мировой войны

Председатель партии "Национальный фронт" и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу LCI, что Франция не несет ответственности за облавы в Париже на евреев, отправленных впоследствии в лагеря смерти.

Бывший президент Франции Жак Ширак, а также настоящий президент Франсуа Олланд принесли свои извинения за роль французской полиции в массовых арестах евреев в ходе так называемой облавы "Вель д’Ив", когда в 1942 году по приказу нацистского командования были арестованы более 13 тысяч человек, не менее трети из которых были детьми.

"Я не считаю, что Франция несет ответственность за "Вель д’Ив". Виновны те, кто были в то время у власти. Это не Франция", - заявила Ле Пен.

Независимый кандидат в президенты и один из ведущих лидеров гонки Эммануэль Макрон в ответ заявил, что слова Ле Пен являются серьезной ошибкой и что "некоторые уже забыли, что Марин Ле Пен дочь Жана-Мари Ле Пена".

Напомним, что отец Марин Ле Пен, в 1972 году основавший "Национальный фронт", известен своими антисемитскими взглядами и в частности тем, что называл Холокост "деталью истории".



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