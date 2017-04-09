Дело Мадлен Маккен: детектив не исключает, что девочку "держат в подземелье"

Детектив Дейв Эдгар , который посвятил три года жизни расследованию исчезновения британской девочки Мадлен Маккен, уверен, что она стала жертвой преступления, тщательно спланированного бандой педофилов, и "спрятана на виду" в регионе Алгарви на юге Португалии.

Об этом пишет в воскресенье, 9 апреля, британское издание Еxpress.

В интервью изданию бывший инспектор полиции заявил: "Весьма вероятно, что Мадлен все еще жива – ее прячут в каком-нибудь подземелье неподалеку от места похищения. В регионе Алгарви есть множество изолированных домов, где может находиться пропавшая девочка".

Эдгар, возглавляющий компанию Alpha Investigations Group, был нанят матерью Мадлен после ее исчезновения. Скотланд-Ярд занялся этим делом в 2011 году, британское МВД выделило команде детективов 12 миллионов фунтов стерлингов на поиски Мадлен Маккен. Эдгар полагает, что этой суммы недостаточно для расследования дела такой сложности.

Мадлен Маккен пропала из номера отеля в городе Прайя-да-Луж на южном побережье Португалии, когда ее отец и мать ушли ужинать. Родители девочки в течение многих лет вели активные за поиски дочери – несмотря на то, что сами неоднократно попадали в список потенциальных убийц Мадлен.

Инспектор Энди Редвуд из отдела по расследованию убийств Скотланд-Ярда отметил, что группа из 37 следователей изучила более 40 тысяч свидетельств общим объемом около 100 тысяч страниц, причем многие из этих документов нуждаются в переводе. Им удалось выявить почти 200 неучтенных следов, которые могут быть отслежены, и работа еще не окончена: следователи изучили лишь четверть документов. Редвуд отметил, что в ходе расследования исчезновения девочки допущены ошибки. При этом он подчеркнул, что правду необходимо установить и в том случае, если Мадлен еще жива, и в том, если ее уже нет в живых.

Согласно выдвинутой Скотланд-Ярдом версии, грабители вломились в номер супругов Маккен, однако не найдя ничего ценного, схватили девочку и бежали вместе с ней. Ранее предполагалось, что Мадлен стала жертвой педофилов или же похитителей детей.

Ситуация осложнялась тем, что все трое подозреваемых проживают в другой стране и не являются подданными Соединенного Королевства, а власти Португалии поначалу отказывались от сотрудничества. Для того, чтобы допросить похитителей британские полицейские дождались завершения дипломатических переговоров между двумя странами.

Впрочем, ранее выдвинутое предположение о том, что похитителем Мадлен является 40-летний служащий этого отеля, погибший в автокатастрофе, пока не сброшено со счетов.