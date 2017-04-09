Посол США в ООН: "Один из наших приоритетов – свержение режима Асада"

Постпред США в ООН Никки Хейли дала интервью программе State of the Union, идущей на телеканале CNN, в ходе которого объявила уход с поста сирийского президента Башара Асада одним из приоритетов ближневосточной политики Белого дома. Интервью выходит в эфир в воскресенье, 9 апреля.

Издание отмечает, что это эти слова – первый публичный комментарий Хейли, касающийся обострения сирийского кризиса. Она назвала действия Трампа "взвешенным и обдуманным шагом".

"Посмотрите на его действия, на ситуацию – сложно представить мирное и стабильное правительство с Асадом. Мы не видим мирной Сирии при этом лидере", – так Хейли разъяснила позицию Белого дома в беседе с телеведущим Джейком Тэппером.

Хейли также заверила журналистов в готовности президента США при необходимости "сделать нечто большее" для свержения режима Асада, подчеркнув, что глава Белого дома "намерен соизмерять свои дальнейшие действия с реакцией на происходящее мировой общественности и сторон сирийского конфликта".

Постпоред рассказала и о других задачах правительства ее страны: "Мы пытаемся разбить ИГ, важно также нейтрализовать иранское влияние и начать двигаться в сторону политического урегулирования этой сложной ситуации".

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась 4 апреля, после сообщений о химической атаке в провинции Идлиб, жертвами которой стали десятки людей. В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по используемому ВВС Асада аэродрому "Шайрат" в провинции Хомс, откуда взлетел самолет с химическими боеприпасами.