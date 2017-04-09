Постпред США в ООН: Трамп обсудит введение новых санкций против России и Ирана

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить вопрос введения санкций в отношении России и Ирана за поддержку режима Башара Асада в Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

"Президент Трамп намерен обсудить вопрос введения санкций в отношении РФ и), и эти обсуждения уже начались", – приводит агентство ТАСС слова Хейли, сказанные в ответ на вопрос журналиста.

По мнению Хейли, несмотря на то, что приоритетной задачей для США в Сирии является борьба с террористической группировкой "Исламское государство", Вашингтон не считает возможным политическое урегулирование в стране с Асадом в качестве президента.

Постпред также утверждает, что США располагают доказательствами причастности режима Асада к химическим атакам в сирийской провинции Идлиб, подчеркнув, что эти данные засекречены: "У нас есть доказательства причастности Асада, мы их видели, и мы знаем, что именно произошло. У нас нет никаких сомнений в отношении этого. Мы говорим о доказательствах, которые видели мы, которые видел президент Трамп. Все эти данные засекречены, и я уверена, что они будут раскрыты со временем, и всем станет ясно, что именно там произошло".

Хейли отметила, что ее неприятно поразила реакция России на предполагаемое применение химического оружия в Сирии: "Меня подкосило то, что они (россияне) заявили, не моргнув глазом. Поразительно, что они все еще продолжают покрывать президента Башара Асада. Это не красит Россию перед лицом мирового сообщества".