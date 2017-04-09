9 апреля 2017 г.
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В мире

В Норвегии задержан россиянин, подозреваемый в закладке бомбы

время публикации: 19:31 | последнее обновление: 19:36 блог версия для печати фото
В Норвегии задержан россиянин, подозреваемый в закладке бомбы

Сотрудники правоохранительных органов Норвегии задержали 17-летнего россиянина, подозреваемого в закладке бомбы в Осло, рассказала представитель полиции безопасности Сигне Аалинг в интервью изданию NRK.

К настоящему моменту известно, что молодой человек приехал в Норвегию в 2010 году, он проживает в Осло и подал прошение на предоставление убежища.

Задержанному предъявлены обвинения в незаконном хранении взрывчатых веществ. Его адвокат сообщил, что подозреваемый отрицает свою вину, а также связь с радикальным исламом и утверждает, что он противник насилия. Ранее в воскресенье полиция Осло обезвредила "похожее на бомбу" устройство.

Глава полиции Бенедикт Бирнленд опасается, что его страна может подвергнуться террористической атаке в течение следующих двух лет, в связи с чем будет повышен уровень опасности.

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// NEWSru.co.il // В мире // 9 апреля 2017 г.
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