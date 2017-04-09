В Совете национальной безопасности США продолжаются увольнения

Помощник главы Совета национальной безопасности США Кэтлин Макфарлэнд после трех месяцев пребывания в этой должности была вынуждена уйти в отставку и согласиться занять пост посла США в Сингапуре, сообщает Bloomberg.

Объявление об уходе Макфарлэнд, бывшего аналитика телекомпании Fox News, было сделано всего спустя несколько дней после увольнения из СНБ Стивена Бэннона. По мнению СМИ, все эти решения связаны с желанием главы СНБ генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера реорганизовать коллектив СНБ, назначенный его предшественником - Майклом Флинном.

Напомним, Флинн проработал в должности советника президента по безопасности лишь несколько недель. Он был отправлен в отставку на фоне скандала, связанного с его контактами с послом России.