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В мире

В Совете национальной безопасности США продолжаются увольнения

время публикации: 20:37 | последнее обновление: 20:37 блог версия для печати фото
Помощник главы Совета национальной безопасности США Кэтлин Макфарлэнд

Помощник главы Совета национальной безопасности США Кэтлин Макфарлэнд после трех месяцев пребывания в этой должности была вынуждена уйти в отставку и согласиться занять пост посла США в Сингапуре, сообщает Bloomberg.

Объявление об уходе Макфарлэнд, бывшего аналитика телекомпании Fox News, было сделано всего спустя несколько дней после увольнения из СНБ Стивена Бэннона. По мнению СМИ, все эти решения связаны с желанием главы СНБ генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера реорганизовать коллектив СНБ, назначенный его предшественником - Майклом Флинном.

Напомним, Флинн проработал в должности советника президента по безопасности лишь несколько недель. Он был отправлен в отставку на фоне скандала, связанного с его контактами с послом России.

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