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В мире

Пассажирский поезд столкнулся с электричкой в Москве, пострадали 11 человек

время публикации: 00:46 | последнее обновление: 00:50 блог версия для печати фото
Пассажирский поезд столкнулся с электричкой в Москве, пострадали 11 человек

В Москве в результате столкновения пассажирского поезда, следовавшего в Брест, и пустой электрички пострадали 11 человек, передает "Интерфакс".

Как сообщил агентству источник в экстренных службах города, никто из пострадавших не получил тяжелых травм. В основном речь идет об ушибах и порезах стеклом.

В момент столкновения в поезде находились несколько сот пассажиров.

Авария парализовала железнодорожное сообщение на белорусском направлении, были повреждены высоковольтные линии электропередачи, два вагона сошли с рельсов.

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