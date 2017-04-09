Пассажирский поезд столкнулся с электричкой в Москве, пострадали 11 человек

В Москве в результате столкновения пассажирского поезда, следовавшего в Брест, и пустой электрички пострадали 11 человек, передает "Интерфакс".

Как сообщил агентству источник в экстренных службах города, никто из пострадавших не получил тяжелых травм. В основном речь идет об ушибах и порезах стеклом.

В момент столкновения в поезде находились несколько сот пассажиров.

Авария парализовала железнодорожное сообщение на белорусском направлении, были повреждены высоковольтные линии электропередачи, два вагона сошли с рельсов.