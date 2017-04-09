9 апреля 2017 г.
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В мире

СМИ: глава Госдепа обвинит Кремль в умышленном сокрытии преступлений Асада

время публикации: 13:29 | последнее обновление: 13:29 блог версия для печати фото
Рекс Тиллерсон

В ходе предстоящего визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон может обвинить Россию в сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада, утверждает 9 апреля британская газета The Sunday Times.

В другой статье этого же издания данную информацию подтверждает министр обороны Великобритании Майл Фэллон. Накануне глава МИД страны Борис Джонсон отменил визит в Россию, заявив, что Тиллерсон донесет "единую позицию" стран G7, напоминает сайт NEWSru.com/

Двухдневный официальный визит в Москву нового главы Госдепа начнется 11 апреля – на фоне резкого обострения ситуации вокруг Сирии.

США в настоящее время прорабатывают версию о причастности России к химической атаке в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли не менее 80 человек. По информации телеканала CNN, Пентагон ищет доказательства того, что РФ либо знала о готовящейся химической атаке под руководством Асада, либо непосредственно принимала участие в атаке.

Накануне Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров обсуждали ответ США на эту атаку: ракетный удар по сирийскому аэродрому, откуда, по данным Пентагона, вылетел самолет с химическими боеприпасами. Россию о предстоящем ударе предупредили за два часа в связи с тем, что базу использовали и российские ВКС.

По данным The Sunday Times, Тиллерсон предъявит Москве доказательства того, что "Россия знает и пытается скрыть тот факт, что Асад применил ядовитый газ зарин". Госсекретарь США, по сведениям издания, обвинит Россию в нарушении соглашения от 2013 года о контроле над уничтожением сирийского химического оружия, и заявит, что Москва пренебрегла своими обязательствами.

На этих же версиях акцентирует внимание министр обороны Фэллон: "Если Россия не желает нести ответственности за будущие атаки, Владимир Путин должен выполнить свои обязательства: окончательно уничтожить арсенал химических вооружений Асада и в полном объеме подключиться к миротворческим усилиям ООН".

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что отстранение от власти Асада – один из приоритетов ближневосточной политики Вашингтона.

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Назначена дата визита в Москву главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона







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