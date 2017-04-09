9 апреля 2017 г.
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Убийство Сары Халими в Париже: две тысячи французских евреев вышли на "белый марш"

время публикации: 15:53 | последнее обновление: 16:23 блог версия для печати фото
Убийство Сары Халими в Париже: две тысячи французских евреев вышли на "белый марш"

Около двух тысяч членов еврейской общины Парижа провели в воскресенье, 9 марта, "белый марш" в память о Саре (Люси) Халими, жестоко убитой своим соседом-мусульманином.

По информации израильской радиостанции "Решет Бет", Сара Халими строго соблюдала еврейские традиции. Она работала врачом. По информации сайта Ynet , один из ее сыновей проживает в Израиле.

Тело женщины было обнаружено во вторник, 5 апреля, около 4:30 под окнами дома, в котором она проживала в 11-м округе. Вскрытие показало, что перед тем, как быть выброшенной из окна, женщина была жестоко избита. По подозрению в причастности к ее убийству задержан 27-летний сосед-мусульманин. Он был отправлен на психиатрическую экспертизу. Представители следственных органов на начальной стадии расследования заявили, что нет указаний на то, что убийство было совершено на почве национальной ненависти.

"Белый марш", начавшийся возле станции метро Бельвиль и закончившийся на улице Вокулер, возле дома, в котором проживала Сара Халими, задумывался, как митинг-памяти. Однако, как сообщает израильский телеканал на французском языке i24, митинг перерос в акцию протеста против антисемитизма во Франции.

Президент Консистории Парижа Жоэль Мерги, поддерживающий контакты с родственниками погибшей и прокуратурой Парижа, в интервью израильскому телеканалу назвал "тревожным" то, что правоохранительные органы отказываются признать, что убийство произошло на антисемитской почве. Он отметил: то, что убийца страдает душевным расстройством, не исключает того, что преступление было совершено на почве антисемитизма.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что полиция Парижа разогнала участников марша после того, как они развернули флаги Израиля и после гимна Франции начали хором исполнять израильский гимн.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 5 апреля 2017 г.
В Париже убита религиозная еврейка, задержан ее сосед-араб







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