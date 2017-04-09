Теракт в Могадишо: погибли не менее 15 человек

Жертвами взрыва у военной базы в столице Сомали Могадишо стали не менее 15 человек – в том числе мирные жители, находившиеся в проезжавшем мимо микроавтобусе, а также военнослужащие и охранники.

Предполагается, что по мере расследования количество жертв будет возрастать, сообщает в воскресенье, 9 апреля, новостное агентство Reuters со ссылкой на армейские источники.

"Целью террориста-смертника были высокопоставленные военные чиновники, но, по счастливой случайности, их автомобиль не попал под удар – машина свернула в сторону за минуту до взрыва", – приводит издание слова майора Хусейна Нура.

По мнению экспертов, данный взрыв организовали террористы местной группировки "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Эта исламистская группировка была в 2008 году внесена США в черный список террористических организаций, подлежащих санкциям.