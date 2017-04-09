9 апреля 2017 г.
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В мире

В Будапеште проходят демонстрации против выдворения из страны университета Сороса

время публикации: 21:20 | последнее обновление: 21:20 блог версия для печати

Десятки тысяч жителей Венгрии вышли в Будапеште на демонстрацию протеста против нового закона, который может вынудить Центрально-Европейский университет (CEU), основаный Джорджем Соросом, покинуть страну, сообщает Reuters.

Речь идет о законопроекте, принятом на этой неделе венгерским парламентом, большинство мест в котором занимает консервативная партия "Венгерский гражданский союз". Ее лидером является глава правительства Виктор Орбан - известный противник основанных Соросом правозащитных организаций.

Законопроект предусматривает введения множества условий, которым должен соответствовать университет и которые вероятнее всего вынудят руководство CEU прекратить деятельность университета на территории Венгрии.

В понедельник законопроект будет представлен на подпись президенту страны.

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