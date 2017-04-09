Число пострадавших в результате железнодорожной аварии в Москве возросло до 16 человек

Количество пострадавших в результате столкновения поезда дальнего следования и электрички в Москве увеличилось до 16 человек. Об этом в ночь на воскресенье, 9 апреля, сообщила агентству "Интерфакс" представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Татьяна Морозова.

"Вследствие столкновения госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера "электрички". Ведется работа по выявлению иных пострадавших. С рельс сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда", – сказала Морозова.

По данным следствия, вечером в субботу, 8 апреля, на 9 км девятого пикета перегона станций Фили-Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги произошло столкновение электропоезда, следовавшего по маршруту Москва-Усово, с двигавшимся за ним пассажирским поездом сообщением Москва-Брест.

"В этот момент в поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде – машинист, его помощник и два контролера", – отметила Морозова, добавив, что по факту аварии следственными органами организована проверка, причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Как сообщил журналистам глава МЧС Владимир Пучков, среди пострадавших в результате столкновения поездов в Москве есть иностранные граждане.

"На месте происшествия работают свыше 200 человек личного состава и 70 единиц техники. В настоящее время железная дорога полностью заблокирована, контактная сеть обесточена", – сказал Пучков.