Железнодорожная авария в Москве: в больницах остаются 5 человек, движение поездов восстановлено

МЧС разместило на своем сайте список из 12 госпитализированных в результате столкновения поезда и электрички на западе Москвы. Двое из пострадавших являются гражданами Беларуси. Всего в московские больницы после аварии обратились около 50 человек.

ТАСС сообщает, что семеро из 12 госпитализированных были вскоре выписаны, и на утро 9 апреля в больницах остаются 5 человек.

Движение поездов восстановлено.

По данным следствия, вечером 8 апреля на 9 км девятого пикета перегона станций Фили-Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги произошло столкновение электропоезда, следовавшего по маршруту Москва-Усово, с двигавшимся за ним пассажирским поездом сообщением Москва-Брест. В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде – машинист, его помощник и два контролера.