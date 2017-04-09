9 апреля 2017 г.
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В мире

Идентифицированы жертвы теракта в Стокгольме: британец, бельгиец и два шведа

время публикации: 14:36 | последнее обновление: 14:36 блог версия для печати фото
На месте теракта в Стокгольме. 8 апреля 2017 года

В ходе теракта, совершенного в минувшую пятницу в центре Стокгольма, погибли: гражданин Великобритании, турист из Бельгии и два шведа. Полиция сообщает, что все четыре жертвы к настоящему моменту идентифицированы, однако имен погибших не обнародует.

Террористи, 39-летний уроженец Узбекистана, направивший угнанный грузовик в центр толпы, находится за решеткой – он проживал в Швеции по рабочей визе и будет депортирован, пишет 9 апреля британская газета The Daily Mail.

Вопрос о продлении его визы находился в подвешенном состоянии в течение двух лет, но в июне прошлого года миграционное управление приняло решение о депортации. Узнав об этом, будущий террорист стал вести тайную жизнь: он устроился работать на стройку и избегал полиции. Известно, что он выражал симпатии в отношении боевиков ИГ, однако стражи правопорядка не сочли его взгляды угрозой безопасности.

По данным муниципальных властей, более 3.000 мигрантов проживают нелегально на территории столицы Швеции.

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