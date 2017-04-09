9 апреля 2017 г.
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Террористу из Стокгольма грозила депортация, и он "ушел в подполье"

время публикации: 16:03 | последнее обновление: 16:03 блог версия для печати фото
Тысячи шведов собрались в центре Стокгольма и возложили цветы у входа в магазин "Аленс" – в рамках акции протеста против террора под названием "Фестиваль любви"

Стокгольмский террорист, 39-летний уроженец Узбекистана, который проживал в Швеции по рабочей визе, получил в июне прошлого года отказ в предоставлении права на жительства и подлежал депортации. Кроме того, он был замечен в симпатиях к ИГ, однако службы безопасности не сочли его взгляды угрозой.

Он был арестован в минувшую пятницу, однако имя задержанного не обнародуется, пишет в воскресенье, 9 апреля, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на шведскую полицию.

Еще один подозреваемый в причастности к теракту находится сегодня под арестом, однако, как отмечает агентство новостей Reuters, "вызывает меньше подозрений, чем первый".

В декабре 2016 года было дано четыре недели, после которых полагалось покинуть Швецию, сообщил в ходе пресс-конференции глава полиции Йонас Хайзинг. Однако подозреваемый не выполнил это указание – он исчез, и в настоящее время полиция разыскивает его.

В настоящее время в Швеции проживают около 200.000 мигрантов и беженцев, и это самое большое количество приезжих на душу населения, чем в других странах Европы. Кроме того, Швеция также лидирует по количеству граждан, воюющих в рядах ИГ – в относительных цифрах. Около 140 человек из 300, находящихся в Сирии и Ираке, вернулись к настоящему моменту на родину, и правоохранительные органы ломают голову над тем, как их интегрировать в общество.

Отметим, что сегодня тысячи шведов собрались в центре Стокгольма и возложили цветы у входа в магазин "Аленс" – в рамках акции протеста против террора под названием "Фестиваль любви" (Lovefest").

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