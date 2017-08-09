СМИ: Бразилия экстрадирует израильтянина, убившего палестинского араба

Бразильский суд разрешил экстрадицию в Израиль бывшего жителя поселка Итамар 46-летнего Йегошуа Элицура, осужденного в 2004 году за непредумышленное убийство палестинского араба, и бежавшего из страны.

Об этом в среду, 9 августа, сообщает Ynet со ссылкой на бразильское издание O Globo.

В 2004 году Йегошуа Элицур, репатриант из Германии, застрелил палестинца Саила Ашатию, который не подчинился его требованию остановить автомобиль. Несмотря на то, что его обвинили в непредумышленном убийстве, суд поместил его под домашний арест. Элицур был признан виновным и приговорен к 20 годам тюрьмы. Однако он сумел убежать из-под домашнего ареста и выехать в Германию, а оттуда отправился в другую страну.

В 2015 году Элицур был задержан в Сан-Паулу федеральной полицией Бразилии. Израильтянин был задержан на основании ордера Интерпола. Он прибыл в Бразилию по фальшивым документам.

Израиль и Бразилия подписали договор об экстрадиции преступников в 2009 году.





