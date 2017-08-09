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Республика Кабо-Верде отрицает, что будет поддерживать Израиль в ООН

время публикации: 11:33 | последнее обновление: 11:36 блог версия для печати фото
Республика Кабо-Верде отрицает, что будет поддерживать Израиль в ООН

Спустя несколько дней после того, как глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что после его встречи с президентом Кабо-Верде Жоржем Карлушем Фонсека западноафриканская республика обязалась больше не голосовать против Израиля в ООН, власти Кабо-Верде выступили с опровержением этого заявления, сообщает The Times of Israel.

Представители правительства Кабо-Верде подтвердили желание властей страны укрепить отношения с Израилем, но подчеркнули, что недавние контакты с Иерусалимом не приведут к тому, что республика изменит традиционную линию голосования в ООН.

Президент республики Жорж Карлуш Фонсека объяснил, что, согласно конституции Кабо-Верде, внешняя политика страны определяется не президентом, а правительством.

Напомним, 2 августа глава правительства и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаниягу в своем блоге в Facebook написал, что западноафриканская республика Кабо-Верде обязалась больше не голосовать против Израиля в ООН.

Нетаниягу подчеркнул, что данное решение было принято после его встречи с президентом Кабо-Верде, которая состоялась двумя месяцами ранее на саммите ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки), и является "результатом интенсивного развития отношений Израиля со странами Африки".



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Республика Кабо-Верде пообещала больше не голосовать против Израиля в ООН







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