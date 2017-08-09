Землетрясение в Китае: десятки погибших, сотни раненых

В результате землетрясения магнитудой 7,0 в провинции Сычуань на западе Китая погибли не менее 19 человек, в том числе шесть туристов. Еще 247 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает Reuters.

Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших израильтяне.

Согласно заявлению властей Сычуаня, из зоны землетрясения были эвакуированы около 30 тысяч туристов. Есть опасения, что около сотни людей могут находиться под завалами в районе Национального парка Цзючжайгоу.

Землетрясение произошло произошло в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань 8 августа. После этого сейсмологи зафиксировали более сотни афтершоков.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров

За последние десятилетия Китай переживал множество землетрясений. Самыми разрушительными из них были: землетрясение в провинции Юньнань 5 января 1970 года (16.000 погибших), землетрясение в Тянь-Шане 28 июля 1976 года (по разным данным, от 300.000 до 655.000 погибших) и землетрясение в Сычуане 12 мая 2008 года (70.000 погибших).