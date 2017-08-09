9 августа 2017 г.
последняя новость: 11:45
О состоянии Люси Дубинчик
История москвички, переехавшей в Израиль
Решена судьба Андрея Малахова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:33 Республика Кабо-Верде отрицает, что будет поддерживать Израиль в ООН
10:53 Землетрясение в Китае: десятки погибших, сотни раненых
10:29 Пхеньян угрожает нанести ракетный удар по острову Гуам
10:19 В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных, есть пострадавшие
09:53 Умер американский певец Глен Кэмпбелл
09:38 Умер основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин
09:02 СМИ: Бразилия экстрадирует израильтянина, убившего палестинского араба
04:04 В Китае произошло второе мощное землетрясение за сутки
02:27 СМИ: в Москве покончила с собой актриса Полина Шанина
01:35 Ходорковский предрек России "тяжелые времена" в случае прихода к власти Навального
В мире

Землетрясение в Китае: десятки погибших, сотни раненых

время публикации: 10:53 | последнее обновление: 11:33 блог версия для печати фото
Землетрясение в Китае: десятки погибших, сотни раненых

В результате землетрясения магнитудой 7,0 в провинции Сычуань на западе Китая погибли не менее 19 человек, в том числе шесть туристов. Еще 247 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает Reuters.

Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших израильтяне.

Согласно заявлению властей Сычуаня, из зоны землетрясения были эвакуированы около 30 тысяч туристов. Есть опасения, что около сотни людей могут находиться под завалами в районе Национального парка Цзючжайгоу.

Землетрясение произошло произошло в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань 8 августа. После этого сейсмологи зафиксировали более сотни афтершоков.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров

За последние десятилетия Китай переживал множество землетрясений. Самыми разрушительными из них были: землетрясение в провинции Юньнань 5 января 1970 года (16.000 погибших), землетрясение в Тянь-Шане 28 июля 1976 года (по разным данным, от 300.000 до 655.000 погибших) и землетрясение в Сычуане 12 мая 2008 года (70.000 погибших).

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 9 августа 2017 г.
В Китае произошло второе мощное землетрясение за сутки
// NEWSru.co.il // В мире // 8 августа 2017 г.
Власти Китая: существуют серьезные опасения за жизнь сотни людей
// NEWSru.co.il // В мире // 8 августа 2017 г.
Землетрясение магнитудой 6,5 в Китае: сведений о жертвах пока нет







  Rating@Mail.ru  
Среда, 9 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017