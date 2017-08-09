В Лионе разрушен мемориал в память о детях-жертвах Холокоста. Макрон возмущен

Мемориальная доска с именами жертв Холокоста – 44 ребенка и семеро взрослых – установленная в городском саду Лиона в память о погибших воспитанниках детского дома в городе Изье, осквернена неизвестными вандалами, сообщает 9 августа французское новостное агентство AFP.

Дети и их воспитатели были депортированы в лагерь смерти Освенцим и там погибли. В живых остался один из учителей, также отправленный в концлагерь.

Президент Франции Эммануэль Макрон выпустил в связи с этим специальное заявление, в котором назвал это преступление "позорным и трусливым актом и пообещал, что виновные не уйдут от наказания.

Напомним, что 6 апреля 1944 года нацисты по приказу Клауса Барбье, главы местного отделения гестапо, известного под именами "Лионский мясник" и "Палач Лиона", обыскали детский дом в Изье и арестовали детей и их учителей. Большинство из них были умерщвлены в газовых камерах.

В 1947 году Барбье был заочно приговорен французских судом к смертной казни и том же году стал агентом американской тайной службы CIC. С помощью американцев он эмигрировал в 1951 году в Боливию под именем Клауса Альтманна, где получил гражданство этой страны.

По некоторым данным, бывший гестаповец консультировал командование правительственных сил, срадавшихся в партизанами, а в начале 80-х годов прошлого века был советником по безопасности президента Боливии Луиса Гарсиа Месы.

В 1983 году Клаус Барбье был депортирован во Францию, где предстал перед судом. Процесс начался 11 мая 1987 года и привлек внимание мирового сообщества. В 1987 года "лионский мясник" был признан виновным в преступлениях против человечества и приговорен к пожизненному заключению. Он умер 25 сентября 1991 года во французской тюрьме от рака.